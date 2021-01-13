Мовний омбудсмен розтлумачив алгоритм дій при відмові від обслуговування українською.

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив інструкцію з діями на випадок, якщо в закладі торгівлі порушують право громадянина на отримання інформації чи послуг державною мовою.

 

 

Мовний омбудсмен рекомендує: спершу слід спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати державною мовою. У разі відмови треба звернутися до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. Якщо і там відмовлять – зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб’єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти).

 

Наступним кроком є подання скарги до мовного омбудсмена; це треба зробити впродовж шести місяців.

 

"Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/ У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб’єкт/працівник суб’єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати", – ідеться в коментарі у Facebook.

 

Згідно з чинним законодавством, із 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна мова.

 

13.01.2021

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