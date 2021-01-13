У північній частині Львова планують збудувати нову вулицю.

«Інститут просторового розвитку» розробив проєкт будівництва нової вулиці у Львові, яка з’єднає вулиці Творчу та Пластову, а також розвантажить кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького.

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«Це дозволить частині транспортного потоку оминути проблемне перехрестя Липинського – Хмельницького – Кукурудзяна і виїхати на Хмельницького неподалік вулиці Грінченка», – прокоментував керівник ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Проєктанти розглядали три варіанти траєкторії вулиці для техніко-економічного розрахунку. Зокрема, розглядали варіант прокладення вулиці через ринок «Торпедо» як продовження вул. Богданівської та варіант прокладання через вул. Ковельську. Від цих варіантів відмовились через самобуди в межах червоних ліній та високу вартість робіт. Третій варіант визнали оптимальним, його Львівська міськрада погодила у вересні 2019 року.

За інформацією Олега Шміда, протяжність вулиці Проєктованої становитиме 960 м.

Фото https://zaxid.net

«Нова вулиця матиме дві смуги руху, озеленення, тротуари з обох боків та невисокий міст через колектор Полтви. Проєктом передбачене прокладання нових і ремонт усіх наявних мереж, підвищення високовольтної лінії електромереж, бо зараз вона висить досить низько», – зазначив він.

Фото https://zaxid.net

На проєктовані вулиці мають висадити 76 дерев, а на перехресті з вул. Творчою збудувати кільце. Нова вулиця має розвантажити кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького та полегшити виїзд із міста водіям.

За попередніми розрахунками, будівництво вулиці коштуватиме близько 150 млн грн.

«Проєкт розроблений, він є досить складним. Ми будуємо вулицю на місці, де її не було раніше. Це нове сполучення буде досить коштовним. Проєкт проходить державну експертизу, тому ще не можу точно сказати вартість. Він передбачає винесення і підсилення магістрального колектора, теплових мереж, електричних. Буде мати значення пріоритетність, але цей проєкт потрібен», – прокоментував директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.