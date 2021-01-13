В Україні зареєстрували майже 15 тисяч одужань за добу.

Сезонне загострення

Юрко ТИМЧУК

Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.