В Україні зареєстрували майже 15 тисяч одужань за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 14 503 одужання від коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, за час пандемії хворобу подолав 826 871 пацієнт. Наразі в Україні 283 754 активних носії COVID-19.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Упродовж доби найбільше одужань зареєстрували у Запорізькій (1617), Львівській (1498), Одеській (956), Черкаській (956) та Київській (952) областях.
За добу в Україні зареєстрували 6409 нових випадків коронавірусної хвороби. Померло 195 людей.
13.01.2021