Єрмак відбув шестигодинні переговори із радниками "Нормандської четвірки".

 

Політичні радники "Нормандського формату" відбули шестигодинні переговори у Берліні й задекларували намір продовжити консультації наступного тижня.

 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після завершення зустрічі, передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Будемо сподіватися, що зробимо кілька наступних кроків уже наступного тижня… Перерва буде недовгою", - сказав Єрмак.

 

Голова ОП поінформував, що спілкування радників відбудеться в другій половині дня в п’ятницю наступного тижня в режимі відеоконференції.

 

Єрмак оцінив переговори як "непростий, але конструктивний і змістовний діалог". При цім додав, що говорити про домовленості він не може.

 

Зокрема, обговорювалося питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементація виконання "мінських домовленостей". Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.

 

Керівник ОП не став розкривати деталей перемовин, зауваживши, що "діалог триває, дискусія продовжується".

 

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак підсумував переговори: "Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту... Протягом двох тижнів ще раз зберемося і обговоримо", - цитує аґенція "Інтерфакс".

 

З його слів, наступна зустріч відбудеться в тому ж форматі за участю політичних радників і представників МЗС чотирьох країн, швидше за все, "у форматі відеоконференції".

 

12.01.2021

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