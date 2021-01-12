Зеленський і Санду задекларували намір вступити до Європейської Унії.

Президенти Молдови та України Мая Санду і Володимир Зеленський домовилися активізувати імплементацію програм євроінтеграції для досягнення стратегічної для обох країн набути членства в ЄС.

Про це Санду заявила після підписання у Києві двосторонніх документів з Президентом України Зеленським, передає "Укрінформ". Поїздка до України стала для Маї Санду першим закордонним візитом на президентському посту.

"Під час зустрічі ми підтвердили наше спільне бажання активізувати імплементацію нашими країнами програм європейської інтеграції. Цей шлях є стратегічним варіантом для Республіки Молдова та України та надійним способом розбудови функціональної держави із сучасною ринковою економікою в інтересах громадян", - сказала Санду.

З її слів, лідери обох країн також висловилися за посилення діалогу між Молдовою і Україною в рамках "Східного партнерства", зокрема в рамках саміту цієї ініціативи, який відбудеться цьогоріч.

Санду також повідомила про домовленість відновити діалог по лінії профільних установ обох країн для розв’язання невирішених питань у відносинах, включаючи продовження діяльності робочих груп і двосторонніх галузевих комісій.

Володимир Зеленський натомість наголосив, що Україну та Молдову об’єднує спільне бачення майбутнього як повноправних членів Європейського Союзу. “Наші країни єднають не тільки спільний кордон та спільне минуле, а й спільний рух та спільне бачення майбутнього наших країн як повноправних членів Європейського Союзу”, - сказав Президент.

“Членство у Євросоюзі — це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають”, - додав Зеленський.

Президент певен, що Україну і Молдову єднають спільні цінності та позиції щодо ключових питань загальноєвропейського порядку денного та безпеки регіону.

Володимир Зеленський наголосив: офіційний Київ цілковито підтримує Молдову у вирішенні "придністровського питання".

"Ми обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови та обмінялися думками щодо наших подальших кроків щодо Придністров’я, зокрема враховуючи посередницьку роль України у форматі “5+2”. Вкотре хочу підкреслити, що позиція України стосовно "придністровського" врегулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів”, - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський використав під час розмови зі Санду прийом солоденьких обіцянок - задекларував намір побудувати сучасну дорогу, котра дозволить проїхати від Києва до Кишинева за п'ять годин.

“У нас є амбітна ідея – це будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів. Із цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин”, - сказав Зеленський.