У нацпарку «Сколівські Бескиди» туристичні шляхи ознакували QR-кодами для мандрівників.

 

У національному природному парку «Сколівські Бескиди» завершили проєкт впорядкування мережі туристичних шляхів: встановили початкові, проміжні та кінцеві інформаційні стенди на кожному шляху, присвоїли їм номери відповідно до держстандартів та оснастили QR-кодами для полегшення орієнтування на місцевості туристам, повідомила пресслужба парку.

 

Фото https://skole.org.ua

 

Мережа туристичних маршрутів у «Сколівських Бескидах» налічує 19 пішохідних туристичних шляхів та дві екологічні стежки загальною протяжністю 146 км, різною тривалістю походів: від 1 до 6 годин.

 

Фото https://skole.org.ua

 

Переможці тендеру обстежили всі шляхи, визначили GPS-координати початку і закінчення маршрутів, та нанесли їх на топографічну карту. Новинкою розробки стали індивідуальні QR-коди для кожного туристичного шляху, які позначені на картах та інформаційних стендах. Скануючи цей код на смартфон кожен мандрівник отримає повну інформацію про маршрут, його довжину, складність, і найголовніше – GPS-трек руху, що допоможе самостійно та безпечно пройти обраний шлях, повідомив директор нацпарку Василь Приндак.

 

Фото https://skole.org.ua

 

Тим часом обласна комісія з питань мережі шляхів активного туризму опрацювала матеріали й картосхеми і присвоїла номери туристичним шляхам відповідно до державного стандарту ДСТУ 7450:2013, а також узгодила напрямки внутрішніх шляхів парку з чинною мережею.

 

 

Фото https://skole.org.ua

 

«Ознакування оновлено в карпатській частині Львівщини і це важливо, бо сюди мешканці всієї України їздять по чисте повітря, чудесні краєвиди і емоційне відновлення. А сьогодніще й потрібно знати місця для безпечних мандрівок. Більшість шляхів таких стежок у «Сколівських Бескидах» не є дуже довгими, деякі з них розраховані на годину чи дві в поході – і ви біля ріки, водоспаду чи на вершині. Є й складніші шляхи.Так чи інакше, до проходження будь-якого з них, особливо взимку, варто підготуватися і розрахувати час у мандрівці», – прокоментувала керівниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

 

Фото https://skole.org.ua

 

За словами директора НПП «Сколівські Бескиди», у подальшому планується провести розчищення кожного маршруту.

 

Проєкт розвитку інфраструктури рекреаційної інфраструктури та розробка мережі туристичних шляхів профінансовано за рахунок цільового фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету. Загалом у 2020 році Львівщина інвестувала у розвиток інфраструктури і промоцію нацпарку «Сколівські Бескиди» майже 6 млн грн.

12.01.2021

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