"Схиляння перед Росією": "Слуги" відкликали голову делегації в ПАРЄ.

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи зняла з посади свою очільницю Єлизавету Ясько і призначила натомість народну депутатку Марію Мезенцеву. Ясько заявила про те, що її покарали за незалежну позицію, а членів делегації запідозрила в підіграванні Росії.

Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, делегація прийняла таке рішення після тригодинних дебатів на онлайн-засіданні. За призначення Мезенцевої проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники "ОПЗЖ" і представник "За майбутнє". Натомість делегати "ЄС", "Голосу", "Батьківщини", а також кілька членів "Слуги народу" не голосували.

"Мене зняли з посади голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі "Слуги народу" разом з "ОПЗЖ". У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі "Слуги народу", які пройнялися цінностями й діють методами, що є несумісними з моїми ідеалами та переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним", – прокоментувала Ясько.

Марія Мезенцева – заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.