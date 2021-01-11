Сейсмологи зафіксували на Самбірщині землетрус магнітудою 2,9 бала.

У Львівській області в неділю, 10 січня, стався землетрус магнітудою 2,9, повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

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Спершу про підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала в районі с. Луки Самбірського району на Львівщині повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«О 13:13 в районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків», – зазначено у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Координати епіцентру: широта 49,57 градуса, довгота 23,56 градуса. Гіпоцентр землетрусу зафіксували приблизно на глибині близько 2 км. При цьому зазначено, що інформація про коливання від мешканців не надходила. Адже такі землетруси зазвичай невідчутні для людей, їх виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

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Пізніше у Головному центрі спеціального контролю повідомили, що було зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 бала за шкалою Ріхтера, а його джерело було на глибині 5 км.

Зазначимо що землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від одного до 5 балів – майже невідчутний землетрус, від 5 до 7 балів на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів йдуть по стінах домів тріщини, від 9 до 12 руйнуються будинки.

Нагадаємо, 3 січня у с. Барбово на Закарпатті сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала. Тоді ці поштовхи також не були відчутні для людей.