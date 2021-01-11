Зеленський вимагає від уряду обґрунтувати карантин.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, впроваджених 8 січня. Зокрема, Зеленський доручив створити детальну презентацію всіх обмежень, "щоб бізнес розумів, як він може працювати", а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.

Про це керівник держави сказав під час наради щодо запобігання COVID-19, передає прес-служба ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що обмеження в Україні є значно м’якшішими, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні, та постійно продовжується.

Уряд похвалився, що в Україні працює транспорт, дозволено роботу кіосків, продають продукти харчування й побутову хімію. З його слів, при карантинних обмеженнях у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

"Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – зазначив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на вранішньому брифінґу: влада попередила українців заздалегідь про наближення локдауну, і всі охочі мали змогу придбати товари першої потреби, зокрема й обсміювані в інтернеті шкарпетки.

“Я вважаю, що ці 16 днів, які відвели на цей карантин, – можливо було до них підготуватися. Ну точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли купити шкарпетки або футболки, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів, тому що адресну доставку, інтернет-торгівлю ніхто не відміняв”, – сказав Степанов, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Міністр нагадав, що Кабмін ухвалив постанову про введення жорсткого карантину 9 грудня і завчасно попередив про обмеження, які стосуватимуться торгівлі.

Степанов нагадав: раніше так само обсміювали "карантин вихідного дня" – а він виявився ефективним.