Галицькі хроніки COVID-19: 10 січня.

Станом на 09:00 10 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 144 279 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 550 нових випадків: 74 – на Івано-Франківщині, 326 – на Львівщині (проведено 718 ПЛр-досліджень) та 150 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, шестеро на Тернопіллі та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня (09:00): 35 139 випадків, 150 нових

Тернопіль – 90 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 2 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня (09:00): 64 817 випадків, 326 нових

Львів – 203 особи

Бродівський район – 3 особи

Городоцький район – 23 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 12 особи

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 31 особа

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 січня (09:00): 44 323 випадки, 74 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.