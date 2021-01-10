Галицькі хроніки COVID-19: 10 січня.

Станом на 09:00 10 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 144 279 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 550 нових випадків: 74 – на Івано-Франківщині, 326 – на Львівщині (проведено 718 ПЛр-досліджень) та 150 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, шестеро на Тернопіллі та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня (09:00): 35 139 випадків, 150 нових
Тернопіль – 90 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 2 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня (09:00): 64 817 випадків, 326 нових
Львів – 203 особи
Бродівський район – 3 особи
Городоцький район – 23 особи
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 12 особи
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 31 особа
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 січня (09:00): 44 323 випадки, 74 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.01.2021