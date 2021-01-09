Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID

Ентоні Фаучі очолює Національний інститут алергології та інфекційних захворювань уже 36 років. Він розробляв стратегію боротьби з цілою низкою епідемій, зокрема СНІДом, важким гострим респіраторним синдромом (SARS), гарячкою Ебола та хворобою, яку спричиняє вірус Зіка. Джо Байден, обраний 46-м президентом США, призначив Фаучі своїм головним радником з питань охорони здоров'я. Видання Scientific American поспілкувалося з ним про наступні кроки у боротьбі з пандемією COVID-19.





– Кількість нових випадків COVID-19 зростає експоненційно. Чи можна врешті приборкати цю пандемію?

Так, звичайно, і я не втомлююся про це казати кожного дня. Якщо ми одностайно робитимемо прості речі – носитимемо маски, дотримуватимемося соціальної дистанції, уникатимемо скупчень людей, старатимемося більше часу проводити вдома і часто митимемо руки – я впевнений, що ми побачимо результат. Відомо із досвіду, що ті штати, округи і міста, які найкраще дотримувалися цих правил, суттєво сповільнили поширення хвороби.

– Які ваші основні пріоритети на 2021 рік?

Вони випливають із того, про що я говорю весь цей час: приборкати пандемію шляхом максимального дотримання основних заходів громадського здоров’я і якнайшвидшої вакцинації. Я переконаний, що вакцина, які невдовзі стане доступною для більшості людей, разом із громадськими заходами покладуть край цій пандемії.

– Які ваші основні побоювання щодо розповсюдження вакцини?

Ми сподіваємося вакцинувати переважну більшість людей у нашій країні. Ми вже маємо систему логістики у рамках операції Warp Speed [назва цієї логістичної операції натхнена науково-фантастичною франшизою “Зоряний шлях”, герої якої використовували так званий “двигун викривлення” (warp drive), який дозволяв їм рухатися швидше, ніж світло, – прим. перекл.], а генерал Ґуставо Перна, який очолює її, відповідає за завантаження вакцини у вантажівки, поїзди, літаки та будь-який інший транспорт, який дозволить доставити її у найвіддаленіші куточки нашої країни. Медичні чиновники на місцях відповідатимуть за справедливий та рівний розподіл вакцини у своїх округах. Вакцинація 300 млн людей – це надзвичайно масштабний та складний проєкт.

– Чи ви прогнозуєте, що відвідувати місця згромадження людей зможуть лише ті, хто пройшов вакцинацію?

Я б не хотів припускати це саме зараз. Політичні рішення ми приймемо вже після початку програми вакцинації, і я, найімовірніше, братиму участь у їхньому обговоренні.

– Чи вважаєте ви, що ліки, які застосовуються на ранніх стадіях COVID-19, будуть потрібні і після вакцинації? Якщо так, то чому?

Так, звісно. Багато людей хворітимуть, аж поки не виробиться колективний імунітет під дією вакцини. Доти ми потребуватимемо ліків для кожної стадії COVID: ранньої, середньої та пізньої. Ці типи ліків також можуть використовуватись проти іншого пандемічного коронавірусу. Це вже третій спалах цього вірусу за останніх 18 років після SARS у 2002-му та MERS у 2012 р.

– Які типи ліків добре себе зарекомендували на ранніх стадіях COVID?

Я б надав перевагу противірусним засобам прямої дії для перорального застосування. Ці засоби у різних комбінаціях можна приймати протягом п’яти-шести днів хвороби, щоб повністю подолати вірус.

– Як щодо засобів широкого спектру дії, майже антибіотиків?

Якщо ви говорите про антивірусні препарати, які захищають проти всіх вірусів – то, на мою думку, це вже занадто. Але ви можете прийняти антивірусний препарат широкого спектру дії, який буде ефективним проти всіх штамів коронавірусу, а згодом, можливо, ще один, який протистоятиме іншій родині вірусів. Антивірусний препарат, який був би ефективним проти будь-якого типу коронавірусу, був би дуже бажаним. Якщо ми обійдемо увагою проблему ще однієї пандемії коронавірусу, то поява такого препарату стане справді дуже великим проривом.

– Що повинні зробити США, щоб запобігти наступній пандемії?

Ми думали, що були готові до цієї пандемії, проте вона принесла набагато більше страждань та смертей, ніж ми очікували. Тож до наступної потрібно, вочевидь, підготуватися набагато краще. Для цього необхідна глобальна взаємодія, всесвітня програма охорони здоров’я та адекватні ресурси і наука. Частиною підготовки до цієї пандемії – яка, мушу визнати, була дуже успішною – стали інвестиції у розвиток науки та медицини, які дозволили пройти шлях від ідентифікації цілком нового вірусу до розробки вакцини проти нього менш ніж через рік. Такий темп наукового поступу був немислимий ще десять років тому. Імплементація громадських заходів, вочевидь, не була такою успішною.

– Країна сьогодні є надзвичайно поділеною. Чи вважаєте ви, що протидія пандемії наступного року дозволить подолати ці розбіжності?

Я не маю простої відповіді на це питання. Очевидно, що в суспільстві існує досить явний поділ. Думаю, що об’єднання людей стане викликом для наступної адміністрації. Я надіюсь, що вони досягнуть у цьому успіху, адже коли мова йде громадське здоров’я, нам усім потрібно єднатись.

– Чи ви маєте плани на мемуари, коли пандемія закінчиться?

[Сміється] Чи є у мене плани на мемуари? Так, але я дуже зайнятий зараз. Я не маю часу навіть добре поспати. Тож, думаю, це почекає.

Charles Schmidt

Fauci Explains How to End the COVID Pandemic

Scientific American, 14/12/2020

Зреферував Є. Л.