Локдавн a la Зеленський: Президент поїхав селфитися на лещатах у Буковелі.

 

Президент України Володимир Зеленський під час своїх вакацій у Карпатах поїхав кататися на лещатах на гірськолижному курорті "Буковель".

 

 

Фотографії з керівником держави почали публікувати у соціальних мережах іще напередодні Різдва, але знимки продовжили з'являтися і 8 січня, коли в Україні набули чинності посилені карантинні обмеження.

 

 

Де-юре Зеленський не порушує заборон уряду, адже Кабінет Міністрів дозволив працювати лижним курортам у цей період. Втім, поява Президента на публіці впритул до інших людей, без масок, без натяку на дотримання засад соціального дистанціювання – навряд чи можна трактувати як поведінку сумлінного громадянина. Як і президентське кавування в Хмельницькому під час першого локдавну.

 

 

Видання "Українська правда" зазначає: після того, як про відпочинок Зеленського на лижах почали писати у медіях, деякі фото зникли з Instagram.

 

Засновник інтернет-видання Lowcost.ua Роман Балан (Сініцин) написав у Facebook, що на європейських гірськолижних курортах навпаки вирішили посилювати карантинні обмеження після того, як побачили наплив відвідувачів. 

 

"В Німеччині пару днів тому випав сніг, і в Баварії усі поломились на їхні гірськолижні курорти. Місцева влада відразу обмежила число місць на парковках, закрила громадські туалети, заборонила продаж їжі й гарячих напоїв на винос, хоч це не заборонено в містах. Тільки на одному курорті у Вінтерберзі поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення коронавірусних обмежень за день (недотримання дистанції, відсутність захисних масок). Австрія тиждень тому відкрила свої лижні курорти, а через два дні через наплив туристів і через те, що соціальну дистанцію там витримувати неможливо – закрила. Словенія заборонила роботу гірськолижних курортів. У Словаччині тиждень тому теж локдавн. Лижі мінус. Італія мала відкрити курорти тиждень тому, але відклали до 18 січня", – перелічив Сініцин. І підкреслив український приклад: Президент їде на курорт кататися і "селфиться" там з людьми – "ні про які маски і соціальні дистанції, звісно, не йдеться".

 

09.01.2021

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