За добу в Україні 5 тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4846 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 1 110 015.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільше добових захворювань виявили у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456) та Миколаївській (416) областях.

 

За добу зареєстрували 7961 одужання.

 

Учора зафіксували 80 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 19 668.

 

09.01.2021

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