За добу в Україні 5 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4846 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 1 110 015.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільше добових захворювань виявили у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456) та Миколаївській (416) областях.
За добу зареєстрували 7961 одужання.
Учора зафіксували 80 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 19 668.
09.01.2021