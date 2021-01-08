В Україні із п'ятниці почався локдавн.

 

В Україні із 8 січня почався період посилених карантинних обмежень. Локдавн триватиме до 24 січня.

 

Напередодні Кабінет Міністрів нагадав перелік заборон, котрі вводяться на три тижні.

 

 

"Рішення прийняте для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних та різдвяних свят", – йдеться у повідомленні.

 

Уряд нагадав, що з 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос).

 

"Забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", – уточнили в Кабміні.

 

Також дозволена торгівля пальним.

 

Зазначається, що в період локдавну можна надавати фінансові послуги, дозволена діяльність фінансових установ і діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльність операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

 

Забороняється: робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів.

 

Окрім того, на період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

 

При цьому продовжить працювати громадський транспорт.

 

08.01.2021

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