Репортаж фотографа з Львівщини увійшов у ТОП-10 від National Geographic.

 

Репортаж фотографа Артура Абраміва із Львівщини «Ukraine’s Untouched Mountaine Village» увійшов до ТОП-10 фотоісторій року про мандрівки від National Geographic Traveller. Світлини Артура Абраміва розповідають про життя села Волосянка, що у горах на Сколівщині, в умовах світової пандемії.

 

Фото http://natgeotraveller.in

 

У вересні 2020 року фотограф у співпраці із National Geographic створив серію фото про життя і відпочинок в українських Карпатах під час пандемії Сovid-19 у селі Волосянка, що на Сколівщині. Ця історія також стала частиною журнального видання National Geographic Traveller (IN).

 

Фото www.facebook.com/Artur-Abramiv

 

«Моя фотоісторія увійшла в 10 найкращих фотоісторій року про мандрівки за версією журналу National Geographic Traveller», – повідомив фотограф на своїй facebook-сторінці.

 

Фото www.facebook.com/Artur-Abramiv

 

Як зазначено в журналі National Geographic Traveller, Абрамів поїхав у Карпати, щоб «близько познайомитися з місцевими мешканцями Волосянки, села, якого не хвилює пандемія». 25-річний фотохудожник зізнається, що його надихають гори.

 

Фото www.facebook.com/Artur-Abramiv

 

«Волосянка – курортне селище з горбистими пагорбами і нескінченними зеленими пасовищами, розташоване у Львівській області в Українських Карпатах, тут проживає не більше 1500 жителів. Незважаючи на частий приплив міських туристів, які записуються на пішохідні стежки, гірські експедиції, в селі офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19. Щомісяця з 2015 року український фотограф-документаліст Артур Абрамів залишає свої міські пейзажі Нового Роздолу, щоб дослідити іншу частину гірського хребта», – зазначили редактори журналу.

 

Фото www.facebook.com/Artur-Abramiv

 

Зазначимо, у серпні 2020 року Абрамів переміг у міжнародному фотоконкурсі від National Geographic Traveller India «World Public Transport» зі знимкою з електрички Мукачево-Львів у період карантину.

08.01.2021

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