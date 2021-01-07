Конґрес США затвердив перемогу Байдена на виборах.

А Трампові загрожує дочасне усунення від влади.

Сенат і Палата представників Конґресу США в четвер, сьомого січня, на спільному засіданні затвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися в країні третього листопада. Про це повідомив телеканал CNN. Конґресмени визнали таким, що відповідає дійсності, результат голосувань колегії електорів, коли за Байдена було віддано 306 голосів, а за чинного президента Дональда Трампа – лише 232 голоси.

Таким чином поставлено крапку в процесі підведення результатів президентської кампанії і завершено суперечки щодо того, хто офіційно є наступним главою американської адміністрації.

Спільне засідання палат, що почалося в середу, а закінчилося вже вночі в четвер, кілька разів переривалося. Один раз – через штурм Капітолію прихильниками Трампа. Ще два рази – через заперечення однопартійців чинного президента щодо підсумків виборів у низці штатів. Так, проти затвердження результатів виборів в Арізоні виступив член Палати представників від цього штату республіканець Пол Ґосар, він подав заперечення спільно з 60-ма колегами. Його заперечення підтримав сенатор-республіканець Тед Круз. Коли після цього палати розійшлися на окреме обговорення і голосування, почався штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, які, заохочені його заявами про вкрадені вибори, протестували проти поразки чинного президента.

Через кілька годин силами нацгвардії та спецназу ФБР приміщення Конґресу очистили від сторонніх і конґресмени продовжили засідання.

У четвер після півночі за місцевим часом республіканці подали друге заперечення – цього разу проти затвердження підсумків президентських виборів у штаті Пенсильванія. Ініціатором був член Палати представників від цього штату республіканець Скотт Перрі, підтриманий 80 колегами. На його користь також висловився сенатор-однопартієць Джошуа Гоулі. В обох випадках заперечення були відхилені як Сенатом, так і Палатою представників. При цьому проти голосували не тільки демократи, а й однопартійці Трампа.

Після оголошення затверджених результатів (Байден-Гарріс отримали 306 голосів електорів, Трамп-Пенс – 232 голоси) пів четвертої вашингтонського ранку чинний віцепрезидент Майк Пенс закрив спеціальне засідання.

Інавґурація Байдена запланована на 20 січня. Утім після спровокованого Трампом штурму події можуть прискоритися. Все ще чинний президент зазнав критики за свої провокативні дії не лише з боку демократів, а й з боку своїх однопартійців – республіканців. «Це прямий наслідок звички президента всюди сіяти хаос», – заявив, зокрема, сенатор-республіканець Бен Сассо. «Все, що відбулося сьогодні – це заколот, організований президентом Сполучених Штатів», – підкреслив сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Тож не виключено, що в Конґресі виникне консенсус щодо дочасного усунення Трампа з посади. До речі, керівники найбільших компаній США і бізнес-об'єднань, включно з Citi Bank і Палатою промисловців, звернулися до законодавців з вимогою негайно відсторонити Дональда Трампа від влади, скориставшись правом, яке дає 25-та поправка до Конституції США. Цю можливість, за повідомленнями американських ЗМІ, обговорюють і чинні члени американського уряду.

Конґресменка від демократів Ільхан Омар затвітила, що дії прихильників Трампа змусили її знову заявити про необхідність оголосити імпічмент чинному президенту ще до завершення його офіційного терміну. Після затвердження вівторкової перемоги двох демократів на додаткових виборах у Сенат демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу, що уможливлює швидке й успішне проведення цього процесу.

Її підтримав губернатор штату Іллінойс демократ Джей Роберт Пріцкер: "Президент Трамп становить небезпеку для нашої країни. Потрібно провести імпічмент і негайно відсторонити його від посади".

Сам Трамп відразу після того, як Конґрес США формально затвердив перемогу Джо Байдена, заявив у твіттер-акаунті одного з урядовців своєї адміністрації (оскільки його акаунт забанили в соцмережах): "Попри те, що я рішуче не згоден з результатами виборів, і факти це підтверджують, проте передача влади 20 січня пройде за планом". І додав: "Хоча це і кінець найвеличнішого першого терміну в президентській історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою".