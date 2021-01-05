Bellingcat розслідує отруєння інших російських опозиціонерів.

Про це Христо Грозєв розповів у інтерв’ю російському телеканалу «Дождь».

 

                                          Христо Грозєв

 

Портал журналістських розслідувань Bellingcat досліджує можливу причетність отруювачів опозиціонера Олексія Навального до атентатів на інших противників режиму Володимира Путіна.  Про це один з провідних журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв розповів у інтерв’ю російському телеканалу «Дождь», уривки з якого вийшли в етер у вівторок, 5 січня. Зокрема йшлося про смерть журналіста Тимура Куашева в 2014 році, лідера руху «Нова Росія» Микити Ісаєва в 2019 році, а також до отруєння Володимира Кара-Мурзи-молодшого в 2017 році.

 

«Всі вони мають певні елементи збігів, які вимагають додаткового розслідування. Але я не хочу поки що називати жодних імен. Особливо імен мертвих людей, тому що для їхніх сімей це може бути фатальним днем, якщо ми назвемо, що це може бути пов'язано з цією групою ФСБ. Тому, не маючи на 100% доказів, я не готовий так говорити. Але ці збіги – одні з тих, які ми розслідуємо дуже детально», – розповів Грозєв.

 

Питання про те, чи міг ще хтось з російських громадських діячів стати жертвою отруєння, виник після того, як Грозєв опублікував дані про переміщення Росією в останні роки групи осіб, котрі причетні до отруєння Навального. Користувачі соцмереж, зокрема, виявили, що перебування деяких співробітників ФСБ збіглося в часі зі смертями від загадкових причин кавказьких активістів – Тимура Куашева і Руслана Магомедрагімова.

 

Грозєв підтвердив, що існує ціла низка таких збігів, які група Bellingcat зараз вивчає. Як приклад такого збігу він назвав і загибель Тимура Куашева в Нальчику в 2014 році. «Уже формується картина, що у цих отруювачів була операція на Північному Кавказі, в якій вони ганялися за журналістами і можливо вбивали правозахисників і журналістів», – сказав Грозєв.

 

Нагадаємо, що розслідування отруєння Олексія Навального бойовою отруйною речовиною з сімейства «Новичок», проведене спільно журналістами Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і CNN, було опубліковано 14 грудня 2020 року. У ньому стверджувалося, що вісім співробітників російських спецслужб стежили за Навальний протягом як мінімум трьох років.

 

Через тиждень Навальний опублікував запис своєї телефонної розмови з одним із ймовірних отруювачів – співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Під час розмови Кудрявцев фактично визнав факт отруєння.

05.01.2021

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