У Франківську підпалили авто судді.

 

В Івано-Франківську вночі 2 січня невідомий вчинив підпал автомобіля Nissan Qashqai, що стояв у дворі багатоповерхівок на вул. Пасічній. Власницею авто виявилася суддя Івано-Франківського міського суду Ольга Бабій.

 

Фото https://if.dsns.gov.ua

 

Ольга Бабій вважає інцидент втручанням у її професійну діяльність. Відповідні звернення вона скерувала голові Вищої ради правосуддя Андрієві Овсієнку та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

 

«Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом. Суддя зобов’язаний звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до генерального прокурора упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання.

Повідомляю, що 02.01.2021 о 23:56 в м. Івано-Франківську невідома особа, шляхом підпалу, умисно пошкодила автомобіль марки "Nissan Qashqai" фіолетового кольору, який належить мені на праві власності. Внаслідок підпалу автомобіль знищений», – йдеться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя.

 

Фото https://ifm.if.court.gov.ua

 

За інформацією Ольги Бабій, за цим фактом події поліція внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину за ст. 194, ч. 2 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

 

05.01.2021

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