На площу Двірцеву у Львові скерують додатково понад 70 мільйонів гривень.

 

У реконструкцію площі Двірцевої перед головним залізничним вокзалом Львова вкладуть ще 72,4 мільйона гривень. Міське комунальне підприємство «Львівавтодор» уклало договір про додаткові роботи із ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Ці кошти витратять на реконструкцію скверу та інженерні роботи, які не врахували в основному проєкті.

 

Фото https://zaxid.net

 

Під час реконструкції пл. Двірцевої, яку почали у березні 2019 року, її повністю перепланували – замінили підземні комунікації, розділили потоки приватного та громадського транспорту, облаштували пішохідну алею з вуличними меблями та збудували фонтан. Це коштувало 165,5 мільйона гривень.

 

Проєктом також було передбачено будівництво підземного паркінгу за кошти інвестора під існуючим сквером перед площею. Оскільки інвестора не знайшли, мерія вирішила здійснити ремонт скверу. Це стало однією з причин додаткових витрат у межах реконструкції Двірцевої, повідомили «Наші гроші».

 

Фото https://zaxid.net

 

«У попередньому проєкті не було включено скверу. Цією угодою він передбачений. Це один ансамбль площі Двірцевої, і без нього він не був би завершений», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

 

Під час реконструкції у сквері на площі Двірцевій з’явиться туристично-інформаційний центр, де будуть надавати послуги туристам. Також на території скверу облаштують дитячий майданчик і паркувальні місця для очікування пасажирів водіями таксі.

 

Фото https://zaxid.net

 

Також виникла необхідність у додаткових роботах, що не були передбачені проєктом, зокрема під’єднання нового колектора до каналізації вокзалів та інші інженерні роботи. Їх підрядник має реалізувати у межах нового договору.

 

Зазначимо, що новий договір уклали без конкурсу, оскільки саме «Онур» займався загальною реконструкцією площі, а додаткова угода не перевищує 50% від її вартості. Завершити роботи планують до червня 2021 року.

 

05.01.2021

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