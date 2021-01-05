Кількість одужань від ковіду у 2,5 раза перевищила число нових випадків.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5334 нових випадки коронавірусної хвороби. При тім після новорічних вихідних зафіксували 13 850 одужань.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (846) та в Одеській області (682).

Померло 202 людини. Загальна кількість летальних випадків зросла до 19 129.