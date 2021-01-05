У Великій Британії відновлено жорсткий локдавн.

Це вже третій за рахунком карантин, запроваджений в країні у зв’язку з пандемією COVID-19.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері в понеділок, четвертого січня, оголосив у телезверненні про запровадження на території країни загальнонаціонального карантину у зв'язку з різким зростанням кількості заражених коронавірусом за минулі тижні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Згідно з правилами, полишати свої помешкання буде дозволено не більш ніж на годину в день і для чітко визначених занять: фізичні вправи, закупи продуктів і предметів першої необхідності або надання допомоги.

Людям, котрі не задіяні у ключових сферах або там, де віддалена робота неможлива (наприклад, на будівництвах), пропонується працювати з дому, більшість шкіл буде закрито, а школярі перейдуть на дистанційне навчання до лютневих канікул. Ресторанам дозволено продовжувати торгувати їжею зі собою, але не алкоголем.

Більшість магазинів і підприємств сфери послуг будуть зачинені. Також закриються спортивні споруди – причому як закритого типу, так і на відкритому повітрі. Заходи для спортсменів-аматорів скасовуються, однак атлетам-професіоналам, у тому числі футбольній прем'єр-лізі, дозволено продовжувати гру.

Джонсон попередив, що на країну чекають важкі часи, але закликав не втрачати оптимізму. Водночас він нагадав про те, що в країні минулого місяця розпочалася кампанія масової вакцинації. Вакцину отримали вже близько мільйона громадян країни. «Я впевнений, що ми вступаємо в завершальну фазу боротьби, оскільки з кожним новим щепленням шанси в цій боротьбі з коронавірусом схиляються на користь британського народу. Завдяки чудесам науки ми не тільки бачимо світло в кінці тунелю, а й знаємо, як потрапити туди», – запевнив він. За словами прем'єр-міністра, до середини лютого більшість представників груп ризику повинно бути провакциновано, після чого стане можливим послаблення обмежень.

Це вже третій загальнонаціональний локдавн у зв'язку з COVID-19. Перший був запроваджений у березні, другий – у листопаді. На початку грудня після стабілізації ситуації карантин був знятий, проте до кінця місяця в Лондоні та на південному сході Англії почалося різке зростання числа інфікованих. Головною причиною цього стало поширення нового різновиду коронавірусу.

Загалом за майже рік, що минув з початку пандемії, у Великій Британії коронавірусом заразилося понад 2,5 млн осіб (перехворів і сам прем'єр Борис Джонсон). Понад 75 тисяч померли. За останні дні щодоби виявляють понад 50 тисяч нових інфікованих – це найвищі цифри за весь час.