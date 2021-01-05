У Великій Британії відновлено жорсткий локдавн.

Це вже третій за рахунком карантин, запроваджений в країні у зв’язку з пандемією COVID-19.

 

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері в понеділок, четвертого січня, оголосив у телезверненні про запровадження на території країни загальнонаціонального карантину у зв'язку з різким зростанням кількості заражених коронавірусом за минулі тижні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Згідно з правилами, полишати свої помешкання буде дозволено не більш ніж на годину в день і для чітко визначених занять: фізичні вправи, закупи продуктів і предметів першої необхідності або надання допомоги.

 

Людям, котрі не задіяні у ключових сферах або там, де віддалена робота неможлива (наприклад, на будівництвах), пропонується працювати з дому, більшість шкіл буде закрито, а школярі перейдуть на дистанційне навчання до лютневих канікул. Ресторанам дозволено продовжувати торгувати їжею зі собою, але не алкоголем.

 

Більшість магазинів і підприємств сфери послуг будуть зачинені. Також закриються спортивні споруди – причому як закритого типу, так і на відкритому повітрі. Заходи для спортсменів-аматорів скасовуються, однак атлетам-професіоналам, у тому числі футбольній прем'єр-лізі, дозволено продовжувати гру.

 

Джонсон попередив, що на країну чекають важкі часи, але закликав не втрачати оптимізму. Водночас він нагадав про те, що в країні минулого місяця розпочалася кампанія масової вакцинації. Вакцину отримали вже близько мільйона громадян країни. «Я впевнений, що ми вступаємо в завершальну фазу боротьби, оскільки з кожним новим щепленням шанси в цій боротьбі з коронавірусом схиляються на користь британського народу. Завдяки чудесам науки ми не тільки бачимо світло в кінці тунелю, а й знаємо, як потрапити туди», – запевнив він. За словами прем'єр-міністра, до середини лютого більшість представників груп ризику повинно бути провакциновано, після чого стане можливим послаблення обмежень.

 

Це вже третій загальнонаціональний локдавн у зв'язку з COVID-19. Перший був запроваджений у березні, другий – у листопаді. На початку грудня після стабілізації ситуації карантин був знятий, проте до кінця місяця в Лондоні та на південному сході Англії почалося різке зростання числа інфікованих. Головною причиною цього стало поширення нового різновиду коронавірусу.

 

Загалом за майже рік, що минув з початку пандемії, у Великій Британії коронавірусом заразилося понад 2,5 млн осіб (перехворів і сам прем'єр Борис Джонсон). Понад 75 тисяч померли. За останні дні щодоби виявляють понад 50 тисяч нових інфікованих – це найвищі цифри за весь час.

05.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Упокоївся отець Мацєй Зємба
кир Борис ҐУДЗЯК
Польща і Церква в Польщі втратила одну із знакових постатей свого паломництва від страху до гідності. Україна втратила доброго Друга.
03.01.21 | | Галичина
«Яструби не діляться здобиччю»
Василь МАХНО
Безповоротність – одне з ключових понять лінійного плину часу, в яке вкладаються зроблене і невтілене, уся гармонія-дисгармонія суперечностей
02.01.21 | | Дискурси
Елегія післяноворічного ранку
Юрій Андрухович
Туди, де всюди відбувався сон —  тяжкий, похмільний, післяноворічний...
01.01.21 | | Дискурси
Музичні рейтинги 2020 - IV
Аделіна Єфіменко
Опера в Україні переживає справжній бум. Дотримання канонів жанру поступилося новим звуковим, драматургічним і змістовним пошукам. Сучасні композитори творять оперні артефакти, котрі поки що не вкладаються у рамки будь-яких жанрових канонів, а тим паче, рейтингів. 
31.12.20 | | Штука
Як завше
Тарас Прохасько
На питання святого Франциска – а що у нас є своє, щоби не було Божим, – мудрі люди відповідали: маємо час...
31.12.20 | | Дискурси
Між свободою і безпекою: людина у постковідному світі
Браян БРАВАТІ
Пандемія поглиблює ірраціональність, бо вона є двигуном продукування страху
31.12.20 | | Галичина
Музичні рейтинги 2020 - III
Аделіна Єфіменко
Визначними подіями 2020 року стали постановки «Електри» Варліковського на 100-літті Зальцбурзького фестивалю під орудою Франца Вельзера-Мьоста і «Бориса Годунова» Баррі Коскі з оригінальною концепцією «пандемійно-адаптованої» режисури в Цюрихській опері під орудою українського диригента Кирила Карабиця.
30.12.20 | | Штука
Хулігани 1980-х
Ілько ЛЕМКО
До 1980-х років мовою спілкування у кримінальному світі Львова залишалася російська. Завіня був першим, хто запровадив українську мову на «стрілках»
30.12.20 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.