Свята все спишуть

Виявляється, крім «відосиків» від президента, вибухів петард і вишпортування оселедця з-під «шуби» у сакральні дні стаються й інші події. Огляд подій тижня в Україні.

Коронавірус тижня

Хоча премії Нобеля з медицини вручатимуть лише в кінці року, міністрові охорони здоров’я України Максиму Степанову вже можна розмірковувати, куди він потратить умовний мільйон умовних умовних одиниць і в якому смокінгу поїде 10 грудня 2021 року в Стокгольм по грошиі і медаль з профілем піромана Альфреда.

Преміювати Степанова мусять, бо саме у нас відкрили максимально ефективний спосіб боротьби з сovid-19. Поки решта планети виривала собі волосся з різних частин тіла в пошуках вакцини від зарази, Україна поринула у свята й отримала панацею – щоб вірус не поширювався, треба піти на довгі, як собача пісня, вихідні, їсти і пити все, що потрапляє під руку, і робити менше тестувань на коронавірус. У результаті маємо духопідйомний показник: у першу суботу поточного року 4576 захворілих, а в першу неділю – 4158, що стало найнижчим показником за минулі три місяці.

Позитивна динаміка намалювалася з 1 січня, коли хворих було зафіксовано 9432, наступного дня – 5038, і нарешті алілуя. Про це керівник МОЗ відзвітував у соціальній мережі; а про те, що за добу 3 січня було зроблено лише 13 128 тестів, нехай пашталакають злостивці, які заздрять, що на батьківщину Карлсона поїде Степанов, а не вони.

Щоправда, заздрісники є навіть у відомстві, яке очолює Максим Володимирович. І, мабуть, саме вони розповсюдили інформацію про те, що в Україні показник захворюваності на коронавірус становить 287,9 на 100 тисяч населення. А це у більш ніж 7 разів перевищує норму, яка становить 40 випадків захворювання на 100 тисяч. Але у святкові дні треба більше оптимізму, й оскільки де-факто празники в нас триватимуть до Йордана, то за два тижні сovid-19 остаточно покине наші терени, чим будуть несамовито втішені ті, хто залишаться живими.

Дипломат тижня

Сучасна «зелена» команда повільно, але впевнено стає колективним Йєном Робінсом Дьюрі, який колись співав «sex and drugs and rock and roll». У позаминулому році формальний лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко казав: «Партія має бути "sexy", тобто збуджувати». В останній день минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розвинув тему і згадав про рок-н-рол у контексті майбутніх відносин України зі Сполученими Штатами, коли ту державу офіційно очолить Джо Байден.

«Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами – це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини – у реалізації реформ», – заявив головний вітчизняний дипломат.

До повного комплекту запропонованого британським панком Дьюрі бракує drugs, тобто наркотиків. Про легалізацію канабісу періодично згадує навіть президент Зеленський – але це буде лише півзахід, і якщо з вульгарним героїном поспішати не варто, то про романтичний кокаїн можна подумати. Це б, до речі, дало потужний стимул для налагодження дружніх зв’язків з Колумбією і рештою Латинської Америки.

Міжнародне тижня

Традиційний з 2006 року марш, присвячений Степанові Бандері, відбувся, як і належить, 1 січня зі смолоскипами і без ексцесів. Так само традиційно російські пропагандисти лякали у своїх ефірах власних реципієнтів хлопцями в одностроях, буржуазним націоналізмом та іншими «розіп’ятими хлопчиками».

Несподівано до звичного камлання в бубен «з залісся» в унісон з тими, кому створювати провокації прописано у функціональних обов’язках, виступив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

«Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення посіпак нацистського режиму. Час для України примиритися зі своїм минулим», – висловився щодо внутрішньоукраїнських справ представник Землі обітованої.

Подібної риторики на адресу України ми не чули з 2016 року, коли з трибуни Верховної Ради президент Держави Ізраїль Реувен Рівлін заявляв:

«Близько півтора мільйона євреїв були вбиті на території сучасної України під час Другої світової війни в Бабиному Яру і багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах, біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися члени ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Справедливо і те, що було понад 2,5 тисячі праведників народів світу, ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчала».

Вербальне нетримання іноді опановує і послів, і президентів, але у контексті сучасних україно-ізраїльських стосунків серйозніший кіпеш може розпочатися довкола створюваного меморіалу «Бабин Яр», і до цього наша сторона – знову ж таки, традиційно – навряд чи буде готова.

Звільнення тижня

Новорічним подарунком від президента назвав своє звільнення з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.

Цей пост колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України займав ще з березня 2019 року і був у новій команді чужорідним тілом. Кривонос не знаходив спільної мови зі своїми безпосередніми начальниками – вже відставленим Данилюком і поки що чинним Даниловим, про появу шоумена Сергія Сівохи в Радбезі говорив "Слава Богу для пана Сівохи, що я його не побачив за весь час в РНБО. Напевно, його взяли, щоб дискредитувати існуючу владу ще більше, ніж вона на те заслуговує". Але на відставку генерала, очевидно, вплинула його критика на адресу самого верховного головнокомандувача.

Мілітарний порив Зеленського мобілізувати при потребі всіх чоловіків і жінок отримав таку реакцію Кривоноса: «Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні».

Президент висновки зробив – і генерал мусить шукати, де прилаштувати власну трудову книжку. Паралельно з процесом пошуків Кривонос зможе розповісти дещо цікаве з сучасної ситуації у силовому секторі влади.