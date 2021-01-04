Статистика добових випадків ковіду впала до тримісячного мінімуму.

Статистика добових випадків коронавірусу на тлі новорічного вікенду впала в Україні до тримісячного мінімуму – напередодні лабораторії підтвердили 4158 захворювань. Меншу кількість випадків фіксували ще 4 жовтня – 3774 захворювання.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість добових випадків зафіксували у Запорізькій області (528) та в Києві (504).

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 1 078 251.

Минулої доби зареєстрували 73 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 927.

Динаміка поширення коронавірусу (середнє семиденне)