Глава Католицької церкви в Білорусі подав до демісії.

Через критику режиму Лукашенка йому довгий час забороняли в'їзд до країни.

 

 

Папа Римський Франціск прийняв прохання про демісію глави католиків в Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусєвіча. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY з покликом на щоденний бюлетень прес-служби Святого Престолу. У неділю, третього січня, архієпископові Мінсько-могильовському Кондрусєвічові виповнилося 75 років.

 

Під час масових антивладинх демонстрацій в Білорусі влітку-восени 2020 року Кондрусєвіч активно підтримував учасників протесту і критикував чинну владу. Зокрема, ще в серпні він, перебуваючи в Польщі, розкритикував дії співробітників ЗМОПу, які під час розгону мирного протесту заблокували людей в «Червоному костелі» (Костел святих Симона та Олени) в Мінську. Він заявив, що міліція діє неправомірно, вказавши, що правоохоронці перешкоджають праву громадян на свободу віросповідання, хоча повинні їх охороняти.

 

31 серпня, коли Кондрусєвіч відправився назад до Білорусі, йому відмовили у в'їзді без пояснення причин, незважаючи на наявність у нього білоруського громадянства. Його зупинили на прикордонному переході Кузня, оголосивши, що його білоруський паспорт анульовано.

 

Пізніше лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Кондрусєвіч їздив до Варшави «для консультацій, як зруйнувати країну». «Отримавши певні завдання, повертався до Білорусі й потрапив до списку нев'їзних, який є спільним у Білорусі та Росії», – сказав Лукашенко.

 

Повернутися глава білоруських католиків зміг лише 24 грудня після дипломатичного втручання з боку Ватикану і закликів до білоруської влади держсекретаря США Майка Помпео.

 

«Де б я не був, де б не служив, я завжди пам'ятаю про Білорусь, це моя батьківщина. І сьогодні, коли я перетнув кордон, я попросив водія зупинитися, я встав на коліна, подякував Богу за повернення, поцілував землю. Це моя земля, я виріс тут, я хочу тут бути, я хочу тут служити. Я ніколи не виступав проти Білорусі, завжди захищав її інтереси і буду це робити надалі», – сказав Тадеуш Кондрусєвіч журналістам після прибуття в країну.

 

24 і 25 грудня ієрарх провів святкові меси в головному католицькому соборі Мінська. Під час служби в новорічну ніч в Мінську Кондрусєвіч зазначив, що Церква закликає до мирного виходу з кризи «через діалог правди, любов один до одного і взаємне прощення».

 

Ще у вигнанні митрополит написав прохання про демісію, покликаючись саме на прийдешній ювілей. Згідно з Кодексом канонічного права Римсько-католицької церкви, дієцезіальному єпископу, якому виповнилося 75 років, «пропонується подати прохання про відставку з посади Верховному Понтифіку, котрий, розглянувши всі обставини, ухвалить своє рішення».
 

Наразі керівництво білоруської архиєпархії переходить до генерального вікарія Пінської Римсько-католицької єпархії, єпископа Казимира Велікосельца. Його призначено Апостольським адміністратором Мінсько-Могильовської архідієцезії.

04.01.2021

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