Від коронавірусу померла відома волонтерка Олександра Тарасова.

 

Від коронавірусного захворювання померла колишня очільниця управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики, колишня голова правління благодійних фондів “Крила фенікса” і “Повернись живим”, оперна співачка Олександра Тарасова.

 

Про це повідомила у Facebook волонтерка Лілія Блохіна.

 

 

“Сум, біль… Друзі, від COVID-19 померла наша волонтер Олександра Тарасова”, – написала вона.

 

Олександра Тарасова заразилася на коронавірус наприкінці 2020 року.

 

24 грудня Оксана Шевченко писала у Facebook, що хвороба Тарасової протікає дуже важко, вона лежала в лікарні й перебувала на дихальних апаратах.

 

“Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба…. Александра Тарасова – це людина, яка ніколи не попросить, але сама завжди прийде на допомогу. Але зараз родина залишилась без будь-яких доходів. Саша сама виховує двох дітей“, – ішлося в її повідомленні.

 

Друзі закликають допомогти сім’ї Олександри, перерахувавши кошти на банківські картки:

 

“Монобанк”
4441 1144 4302 3401
Костянтин Тарасов-Чаплик (син)

“Приватбанк”
5168 7559 0386 2841
Аліна Полєшко

 

Інтернет-видання "Новинарня" нагадує: Олександра Тарасова із квітня 2015 року до березня 2018-го очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики. Доти працювала співачкою в Національній опері України. У 2014 році стала виконавчим директором Фонду допомоги армії “Крила Фенікса”, згодом перейшла на посаду голови правління фонду “Повернись живим”.

 

03.01.2021

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