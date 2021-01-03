Від коронавірусу померла відома волонтерка Олександра Тарасова.

Від коронавірусного захворювання померла колишня очільниця управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики, колишня голова правління благодійних фондів “Крила фенікса” і “Повернись живим”, оперна співачка Олександра Тарасова.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Лілія Блохіна.

“Сум, біль… Друзі, від COVID-19 померла наша волонтер Олександра Тарасова”, – написала вона.

Олександра Тарасова заразилася на коронавірус наприкінці 2020 року.

24 грудня Оксана Шевченко писала у Facebook, що хвороба Тарасової протікає дуже важко, вона лежала в лікарні й перебувала на дихальних апаратах.

“Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба…. Александра Тарасова – це людина, яка ніколи не попросить, але сама завжди прийде на допомогу. Але зараз родина залишилась без будь-яких доходів. Саша сама виховує двох дітей“, – ішлося в її повідомленні.

Друзі закликають допомогти сім’ї Олександри, перерахувавши кошти на банківські картки: “Монобанк”

4441 1144 4302 3401

Костянтин Тарасов-Чаплик (син) “Приватбанк”

5168 7559 0386 2841

Аліна Полєшко

Інтернет-видання "Новинарня" нагадує: Олександра Тарасова із квітня 2015 року до березня 2018-го очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики. Доти працювала співачкою в Національній опері України. У 2014 році стала виконавчим директором Фонду допомоги армії “Крила Фенікса”, згодом перейшла на посаду голови правління фонду “Повернись живим”.