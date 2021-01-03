Крушельницька, "Гади" і Вірастюк: Зеленський привітав Галичину з Новим роком.

Президент України Володимир Зеленський записав короткі новорічні вітання для кожної української області окремо. Президентські ґратуляції мають однакове обрамлення – починаються із побажань злагоди, достатку та миру. А завершуються зиченням "усмішок на всі 32, температури на всі 36,6 і настрою на всі сто". Основна ж частина вітань відображає стереотипи про різні області. Керівник держави згадує людей, які там народилися, навіть якщо їхні здобутки пов'язані з іншими містами.

Звертаючись до мешканців Івано-Франківщини, Володимир Зеленський згадав про похмілля після новорічної забави: "Вже другий рік поспіль я зустрічаю Новий рік у вашому прекрасному регіоні. Можу сказати, що, прокидаюсь на Франківщині вранці 1 січня, голова взагалі не болить. Думаю, справа – в неймовірному чистому повітрі та неймовірно чистій душі кожного мешканця вашого краю".

Президент згадав про Василя Вірастюка як свідчення сили Прикарпаття. "Він (край, – Z) подарував нам найсильнішу людину планети. Нехай цей рік наповнить вас такою ж безмежною силою", – побажав Зеленський.

У віншуванні для Тернопільщини Зеленський процитував рядки із "Братів Гадюкіних": "Тернопіль – файне місто. Тернопільщина – файний край. Ви – файні люди, у яких в новому році все точно буде файно".

"Нехай ваше життя буде сповнене прекрасними кольорами, як на полотнах вашого земляка Івана Марчука, а ваша душа співатиме від щастя так само неймовірно, як Соломія Крушельницька", – побажав пан Президент.

Слово до мешканців Львівщини починається з привіту: "Вітаю Місто Лева з наступившим Роком бика".

А далі чується певна настороженість у ставленні до бунтівного регіону: "Нехай цей рік стане роком дружби, спільної праці та взаємодопомоги". Зеленський також побажав львів'янам "стільки ж приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята".