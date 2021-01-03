Норвезька компанія відмовилася сертифікувати «Північний потік – 2».

Через це виникає проблема з добудовою данської частини газогону.

Норвезька компанія Det Norske Veritas GL ((DNV GL) відмовилася видати сертифікат відповідності газогону «Північний потік – 2». Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на заяву компанії. DNV GL оголосила, що припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи з огляду на санкції США.

«DNV GL припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи «Північний потік – 2» відповідно до санкцій і доти, допоки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план зі згортання нашої підтримки проєкту», – наголошено в тексті заяви.

DNV GL була партнером «Північного потоку – 2» і сертифікувала його з 2012 року. Це потрібно для мінімізації ризиків від газогону для людей, майна та навколишнього середовища.

Сертифікація «Північного потоку – 2» обов'язкова на його данській ділянці до початку будівництва. Російська трубоукладальна баржа «Фортуна» за підтримки інших російських суден мала б приступити до будівництва данської секції з середини січня 2021 року.

Проте американські санкції, які почали діяти з першого січня 2021 року з ухваленням в Конґресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Компаніям відведено 30 днів на те, щоб вони полишили проєкт, в іншому випадку їм загрожують санкції.





Протяжність данської ділянки становить близько 127 кілометрів. На даний момент газогін завершено більш ніж на 90%.