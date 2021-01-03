Львівщина другу добу поспіль серед лідерів за випадками COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4576 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань сягла 1 074 093.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426) та Дніпропетровській (404) областях.
Минулої доби зареєстрували 6250 одужань. Найбільше – у Черкаській (1010) та Одеській (793) областях.
За вчора зафіксували смерть 123 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 854.
03.01.2021