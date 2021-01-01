Новорічне вітання: Зеленський мріє про пісок Ялти і вулицю Артема в Донецьку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мріє оголосити про настання миру особисто в Донецьку та в Ялті.

Про це Зеленський сказав у своєму новорічному вітанні вночі на 1 січня.

"Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати «Крим – це Україна» не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", - цитує "Укрінформ".

Президент зазначив, що Донецьк, Луганськ і Крим живуть за іншим часом. А далі перейшов на російську: "Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також! Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком! Нехай усі будуть здорові. Нехай усі будуть щасливі", - сказав Президент.

Володимир Зеленський оголосив, що на Донбасі вже п'ять місяців триває режим припинення вогню.

"Цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова «сьогодні не стріляли». Дні, коли в новинах кажуть: «За добу немає втрат». Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі", - зазначив Президент.

"158 днів перемир’я. Небездоганного? Так, і це правда. Та хіба через це – непотрібного? Ні. І це також правда", - додав Зеленський.

Головнокомандувач похвалив українську армію.

"На жаль, так стається, і декого з них Бог забирає до себе на небо. Найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старались, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони й далі могли нас захищати й принести мир. Він можливий. Він близько. Він обов’язково буде", - переконаний Президент.

Своє вітання Володимир Зеленський записував у Маріїнському палаці за участі дітлахів. Вони слухали його промову у святково прикрашеній залі з ялинкою.

На екрані транслювали відеокадри подій: прибуття в Україну тіл загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, зустріч автобуса з українцями з Уханя у Нових Санжарах, переможного голу української збірної з футболу, роботи лікарів в умовах пандемії COVID-19, а також міжнародних зустрічей з лідерами інших держав.

Президент хвалився перед дітьми, зокрема, новими дорогами: "Це був рік, коли, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони, по всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг".