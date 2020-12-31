Українці перестають інфікувати одне одного ковідом.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9699 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 11 803 пацієнтів.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1332), а також у Київській (669) та Запорізькій (660) областях.

За минулі сім діб в Україні зафіксували загалом 53 915 нових випадків ковіду, в середньому по 7702 за добу.

Якщо порівнювати теперішнє середнє семиденне з тим, що було рівно тиждень тому, – отримаємо індекс 0,78 (це приблизно відповідає репродуктивному числу), що є мінімальним за весь час пандемії. Це означає, що сто пацієнтів передають хворобу далі ланцюжком 78 іншим людям – відповідно, епідемія продовжує вщухати.

Зміна середнього семиденного: тиждень до тижня

За добу зафіксували смерть 209 людей. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 18 533.

Загалом за весь час пандемії зареєстровано 1 055 047 захворювань.