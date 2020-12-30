МОЗ уклав контракт на постачання двох мільйонів не випробуваних вакцин із Китаю.

Міністерство охорони здоров'я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає 1,913 мільйона вакцин від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Першіпрепарати надійдуть в Україну впродовж місяця після офіційної реєстрації продукту. Наразі вакцини "Сіноваку" ще не пройшли завершальної третьої стадії випробувань.

Про укладення контракту повідомила у середу пресова служба Міністерства охорони здоров'я.

"Наше міністерство спільно з Президентом України Володимиром Зеленським проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19. З компанією “Сіновак” переговори тривали з вересня... Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах", – повідомили в МОЗі.

Договір підписано через підприємство МОЗ "Медичні закупівлі України" із українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", котре є уповноваженим представником виробника вакцини Sinovac Biotech в Україні.

Офіс Президента зазначає, що МОЗ законтрактував китайську вакцину "на виконання завдання Президента".

"Складність у проведенні перемовин зумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини. Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу", – прокоментували в ОП.

Банкова інформує: одна доза обійдеться Україні у 504 гривень.

Згідно з умовами договору, першу партію вакцини кількістю 700 тисяч доз привезуть в Україну упродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Володимир Зеленський хвалиться, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

"Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш «ризиковані» соціальні групи, і держава точно виконає це завдання", – сказав Президент.

Водночас, BBC інформує у своєму повідомленні в середу: вакцина Sinovac Biotech ще не пройшла завершальної третьої стадії випробувань. Наразі її тестують у Туреччині, в Інодонезії та в Бразилії.

Офіс Президента в своєму повідомленні частково підтверджує, що вакцина ще сира. Так, Sinovac Biotech отримає дозвіл на застосування препарату в Китаї у січні. А в лютому препарат подадуть "на прекваліфікацію" до ВООЗ.

Банкова стверджує, що попередні клінічні випробування продемонстрували: в Індонезії (1600 пацієнтів) ефективність склала 97%, в Туреччині (1325 пацієнтів) – 91%. Результати з Бразилії очікуються 7 січня.

Між тим, як пише BBC, випробування ва Бразилії показали лише 50-відсоткову ефективність.

Перевага вакцини Sinovac Biotech – її можна зберігати у поміркованій температурі (+2 до +8 градусів за Цельсієм). Натомість найбільш затребувані на заході вакцини – від Moderna і Pfizer – вимагають значно зимніших умов зберігання.