Зеленський звільнив Кривоноса із РНБО після критичних заяв у свій бік.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кілька днів тому Кривонос розкритикував бачення Зеленського щодо можливої війни з Росією.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Згідно з указом Президента, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

Кілька днів тому Сергій Кривонос розкритикував заяву Президента про масову мобілізацію жінок і чоловіків у разі нового нападу Росії.

"Ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч", – заявив Кривонос.

Сергій Кривонос працював на посаді заступника секретаря РНБО ще з березня 2019 року. Отримав цю посаду ще за Петра Порошенка.

Весною 2019 року Кривонос також став головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (замість скомпрометованого Олега Гладковського-Свинарчука).

Тодішній кандидат у Президенти України Володимир Зеленський заявлявв, що розглядав Сергія Кривоноса як кандидатуру на керівництво в армії, поки той не пішов на співпрацю з Петром Порошенком.

Кривонос не спрацювався із секретарем РНБО Олексієм Даніловим – говорив про нього як про секретаря РНБО, "якого попередні п'ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу".

Критикував призначення Сергія Сивохо радником секретаря Радбезу: вважав, що РНБО перетворюється "на посміховисько з клоунами".

У грудні 2019 року Президент України усунув Сергія Кривоноса з посад голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави і голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.