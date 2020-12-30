Епідемія в Україні: репродуктивне число впало до мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7986 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 16 355 пацієнтів.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1131), а також у Запорізькій (739), Одеській (729) та Київській (623) областях.

За минулі сім діб в Україні зафіксували загалом 55 706 нових випадків ковіду, в середньому по 7958 за добу. Якщо порівнювати теперішнє середнє семиденне з тим, що було рівно тиждень тому, – отримаємо 0,8 (це приблизно відповідає репродуктивному числу), що є мінімальним за весь час пандемії. Таким чином, темпи вщухання епідемії досягли рекордного рівня.

Зміна середнього семиденного: тиждень до тижня

За добу зафіксували смерть 243 людей. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 18 324.