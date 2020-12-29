Зеленський очолив засідання РНБО, присвячене покаранню КС.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному було питання виходу із конституційної кризи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони для вирішення питання виходу із конституційної кризи", – заявили у прес-службі.

Жодних інших подробиць в ОП наразі не повідомляють.

Провладний блоґер, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко написав у своєму Telegram-каналі, що за результатами засідання РНБО Зеленський може підписати указ про відсторонення глави Конституційного Суду Олександра Тупицького на місяць.

Напередодні Офіс Генерального прокурора направив Президентові України клопотання про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

Нагадаємо, минулого тижня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" оприлюднив компромат на Тупицького – записи за участю голови КС, на котрих він лається і обговорює подробиці колишніх заробітків.

Представник Президента у КС Федір Веніславський заявив на брифінґу: "Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у цьому випадку немає, і професіоналізм, який також під знаком питання. Думаю, цього факту достатньо для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", – резюмував він.