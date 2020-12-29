На Тернопільщині віднайдені єврейські мацеви перенесли на старовинне кладовище.

 

У Кременці на території обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка під час укладення бруківки будівельники виявили 23 єврейські надгробки. Волонтери їх очистили та перевезли на старовинне єврейське кладовище, повідомив голова БО «МЦ «Можливо все» Олексій Радчук.

 

Фото www.facebook.com/alexey.radchuk

 

«Деякий час назад на території Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка проводилися ремонтні роботи з укладання бруківки. При підготовці до укладання бруківки з попередньої копки ґрунту, будівельники наткнулися на плити. З’явилося питання – заливати плити або вилучити з ґрунту. Коли будівельники спробували перевернути одну з плит, то на зворотьному боці працівники на свій подив виявили написи на івриті. Пізніше з’ясувалося, що плити, які довго лежали у землі – це мацеви з єврейського кладовища Кременця», – повідомив Олексій Радчук на своїй facebook-сторінці.

 

За його словами, керівництво академії прийняло рішення вилучити всі плити з ґрунту.

 

«Два тижні тому до нас звернулися представники ініціативної групи за деталями по питанню ритуальної точності перенесення мацев, наша команда здійснює проєкти, пов'язані з єврейською історією», – зазначив він.

 

Фото www.facebook.com/alexey.radchuk

 

Волонтери перенесли надгробки на територію старовинного єврейського цвинтаря у Кременці Бейт Альмін («Дім вічності»), заснованого ще у XV столітті.

 

Фото www.facebook.com/alexey.radchuk

 

«Це важливо зберігати і шанувати пам’ять, в тому числі відновлювати історичну справедливість. Щоб сьогоднішня подія відбулася та історична справедливість відновилась, було докладено багато зусиль», – зазначив Олексій Радчук.

29.12.2020

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