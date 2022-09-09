Латвійська православна церква стала незалежною від РПЦ.

Відповідний закон ухвалив Сейм Латвії за поданням президента.

 

 

Сейм Латвії в екстреному порядку ухвалив закон про незалежність Латвійської православної церкви від Російської православної церкви (РПЦ) Московського патріархату. Він був внесений президентом країни Еґілсом Левітсом (Egils Levits). Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Ініціатива президента пов'язана з тим, що Московський патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

 

«У незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна Церква. Відмова від будь-якого зв'язку з патріархом московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки», – заявив глава латвійської держави. Він також зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха московського над Церквою у Латвії. 

 

Закон встановлює порядок утвердження й усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в анотації до законопроєкту. Церква до 31 жовтня має привести свій статут у відповідність до нових вимог закону.

 

«Ухвалення закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської православної церкви над нашою Церквою», – заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш (Artuss Kaimiņš).

 

РПЦ очікувано засудила ухвалення закону в Латвії. У Московському патріархаті сказали, що в законі про положення Православної церкви, ухваленому латвійським Сеймом у 1926 році, який згадується у заяві президента Латвії, йшлося про права самоврядування та самовизначення. Це не був статус автокефалії, твердять у РПЦ.

 

Латвійська православна церква набула статусу самокерованої у складі РПЦ 1992 року.

09.09.2022

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