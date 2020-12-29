За добу кількість активних захворювань на ковід зменшилася на 10 тисяч.

Минулої доби в Україні зафіксували 16 106 одужань від коронавірусної хвороби (друге за величиною значення за час епідемії). Число активних випадків ковіду зменшилося на 9350 (рекорд за ці дев'ять місяців).

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка добових випадків (середнє за попередні сім діб)

Упродовж доби в Україні виявили 6988 нових захворювань. Найбільше – в Києві (953), а також в Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

За минулі сім діб в Україні зафіксували загалом 57 856 нових випадків ковіду. Якщо порівнювати минулу семиденку із попередньою – отримаємо число 0,82 (котре приблизно відповідає репродуктивному коефіцієнту). Таким чином, темпи вщухання епідемії досягли рекордного рівня.

Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня)

За добу померло 232 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 081.



