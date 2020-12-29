Палата представників подолала вето Трампа щодо оборонного бюджету.

Тепер повторне голосування щодо документа має відбутися в Сенаті США.

 

 

Контрольована Демократичною партією Палата представників Конгресу США у понеділок, 28 грудня, подолала вето, накладене президентом Дональдом Трампом на проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, обсяг якого становить 741 мільярд доларів. Про це повідомило радіо Voice of America. За документ проголосували 322 конґресмени, проти – 87. Тобто за подолання президентського вето виступило більше від необхідних двох третин депутатів.

 

Проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік, зокрема, містить нові санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді або наданню суден-трубоукладачів для будівництва газогонів «Північний потік – 2» і «Турецький потік». Окрім того, документ передбачає подальші поставки озброєнь в Україні на суму 250 мільйонів доларів, заборону на співпрацю американських і російських військовиків і санкції щодо Туреччини за придбання російських ЗРК С-400.

 

Останнє слово тепер залишається за Сенатом, де, як відомо, перевагу мають республіканці. Якщо законопроєкт знову підтримають сенатори, це стане першим за час президентства Трампа випадком скасування вето.

 

Нагадаємо, що 23 грудня Трамп відмовився підписати проєкт оборонного бюджету, пояснивши це тим, що, з його точки зору, документ не охоплює «критичних заходів щодо захисту національної безпеки». Глава Білого дому, зокрема, розкритикував пропозицію перейменувати деякі військові бази, названі на честь воєначальників Півдня за часів Громадянської війни в США. Заперечення чинного президента викликала і передбачена документом спроба обмежити виведення американських військ з Афганістану, Південної Кореї та Німеччини.

 

Окрім того, Трамп зажадав, щоб до законопроєкту внесли положення про відповідальність соцмереж за зміст постів їхніх користувачів. Прихильники Трампа вважають, що за допомогою таких заходів можна буде ефективніше боротися з пропагандою тероризму в інтернеті. Своєю чергою, критики такої пропозиції називають її порушенням свободи слова.

29.12.2020

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