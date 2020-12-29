Рахманін пішов із посади голови фракції "Голос".

Народний депутат Сергій Рахманін пішов із посаду голови фракції "Голос" у Верховній Раді. Натомість фракцію очолив Ярослав Железняк.

Про це повідомила пресова служба "Голосу" за підсумками засідання фракції.

Рахманін заявив, що має намір сфокусуватися на безпекових питаннях у Верховній Раді.

"У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією. Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі", – заявив Рахманін, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Новий голова фракції вступить у повноваження після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Сергій Рахманін очолював фракцію "Голосу" з моменту її створення після парламентських виборів.

У травні посаду голови партії "Голос" покинув Святослав Вакарчук. Натомість партію очолила Кіра Рудик.