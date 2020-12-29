Рахманін пішов із посади голови фракції "Голос".

 

Народний депутат Сергій Рахманін пішов із посаду голови фракції "Голос" у Верховній Раді. Натомість фракцію очолив Ярослав Железняк.

 

Про це повідомила пресова служба "Голосу" за підсумками засідання фракції.

 

 

 

Рахманін заявив, що має намір сфокусуватися на безпекових питаннях у Верховній Раді.

 

"У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією. Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі", – заявив Рахманін, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

 

Новий голова фракції вступить у повноваження після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

 

Сергій Рахманін очолював фракцію "Голосу" з моменту її створення після парламентських виборів.

 

У травні посаду голови партії "Голос" покинув Святослав Вакарчук. Натомість партію очолила Кіра Рудик.

 

29.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
 У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20 | | Штука
Квантова механіка, негативна теологія і проблема свідомості
Джон Горґан
Філософи та вчені повинні намагатися розв'язати найскладніші проблеми буття, приймаючи те, що вони нерозв'язні.
28.12.20 | | Наука
Максим Березовський і Кирило Карабиць
Аделіна Єфіменко
Вшановуючи 275-річний ювілей від дня народження Максима Березовського, видатний український диригент Кирило Карабиць розповів проф. Аделіні Єфіменко про прем’єри Симфоній Максима Березовського у Києві.
27.12.20 | | Штука
Погляд з рівня, що не знає війни
Наталія Половинка
 Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима —  радість професії актора!  
26.12.20 | | Штука
Музичні рейтинги 2020 – I
Аделіна Єфіменко
Подій було чимало, що й мотивувало підбити підсумки і вшанувати музикантів, які зробили цей рік творчим, незважаючи на стресові умови праці, карантинні обмеження, напівпорожні зали, втрати гонорарів і майже щоденні ковід-тести.
25.12.20 | | Штука
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
25.12.20 | | Дискурси
Гордість української графіки — Нарбут
Оксана Левицька
Сто років тому вже готували видання, присвячене творчості Нарбута, проте надрукували його лише 1933 року, а позаяк більшість авторів були репресовані, то наклад знищили. За кількома вцілілими неповними примірниками збірник вдалося відновити 2020 року.
24.12.20 | | Штука
Різдвяне послання блаженнішого Святослава
Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви привітав вірних з Різдвом Христовим
24.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.