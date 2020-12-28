Офіс Президента теж гидує російською вакциною.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що влада України не провадить переговорів із виробниками вакцин від коронавірусу із Російської Федерації.

 

Про це Єрмак сказав під час передноворічної зустрічі з журналістами, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації", – сказав Єрмак.

 

Він додав, що керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину від коронавірусу у найкоротші терміни: "Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", – заявив керівник ОП.

 

Між тим, Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що затвердило медико-технічні вимоги до вакцини проти COVID-19 – і Росія там навіть не згадується. Наказ МОЗ України від 22.12.2020 № 2972 "Про затвердження медико-технічних вимог до предмету закупівлі "Вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" опубліковано на сайті відомства.

 

Згідно з вимогами від МОЗу, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності.

 

Вакцина має бути на момент поставки зареєстрована в Україні, мати прекваліфікацію ВООЗ, та/або бути зареєстрована в США, Великій Британії, Швейцарській конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

 

Серед вимог – наявність сертифікату українською та англійською мовами, документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортувані та зберіганні вакцини. Вакцини повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури.

 

28.12.2020

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