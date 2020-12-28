В Україні виявили найменшу за майже три місяці кількість захворювань на ковід.

Минулої доби в Україні виявили 4385 захворювань на COVID-19. Вперше за понад два місяці показник добових випадків опустився нижче від п'яти тисяч. Це найменша кількість захворювань, починаючи ще з 5 жовтня – тоді було 4348 випадків.

Такі дані опубліковано у системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у понеділок.

Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне

Найбільшу кількість нових захворювань зафіксували в Києві – 851. А загальна кількість інфікованих пацієнтів зросла до 1 030 374.

При тім за добу одужала 7191 людина. А 75 – померло.

Водночас, в Україні зменшилася кількість ПЛР-тестів – за добу тестували лише 12 225 людей.

Якщо порівнювати динаміку поширення ковіду тиждень до тижня, то теперішній спад є найстрімкішим із липня. Порівняння минулих семи днів до попередніх становить 0,844. Менше було лише однієї доби – 6 липня (0,842).

Порівняння тиждень до тижня (в разах)