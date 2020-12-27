В Україні виявили найменшу за два місяці кількість захворювань на ковід.

Погляд з рівня, що не знає війни

Наталія Половинка

Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима — радість професії актора!