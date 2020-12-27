В Україні виявили найменшу за два місяці кількість захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6113 нових випадків коронавірусної хвороби – це найменший показник добових захворювань за минулі два місяці.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сторінці РНБО.

 

 

За добу зафіксували 6621 одужання (зокрема на Одещині – 2087).

 

Померло 72 людей.

 

Загальна кількість захворювань, виявлених за час епідемії, зросла до 1 025 989. Одужало 658 538 пацієнтів. Померло 17 774 осіб.

 

Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне

 

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