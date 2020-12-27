В Україні виявили найменшу за два місяці кількість захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6113 нових випадків коронавірусної хвороби – це найменший показник добових захворювань за минулі два місяці.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сторінці РНБО.
За добу зафіксували 6621 одужання (зокрема на Одещині – 2087).
Померло 72 людей.
Загальна кількість захворювань, виявлених за час епідемії, зросла до 1 025 989. Одужало 658 538 пацієнтів. Померло 17 774 осіб.
Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне
27.12.2020