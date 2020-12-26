Львівщина серед лідерів за кількістю нових випадків ковіду минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7709 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 1 019 876.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568) та Одеській (513) областях.

 

За добу одужало 5145 людей. Найбільше – на Івано-Франківщині (1040).

 

Учора українські служби зареєстрували 121 смерть. Загальна кількість летальних випадків – 17 702.

 

26.12.2020

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