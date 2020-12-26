Львівщина серед лідерів за кількістю нових випадків ковіду минулої доби.

Гордість української графіки — Нарбут

Оксана Левицька

Сто років тому вже готували видання, присвячене творчості Нарбута, проте надрукували його лише 1933 року, а позаяк більшість авторів були репресовані, то наклад знищили. За кількома вцілілими неповними примірниками 2020 року збірник вдалося відновити.