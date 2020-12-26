Львівщина серед лідерів за кількістю нових випадків ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7709 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 1 019 876.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568) та Одеській (513) областях.
За добу одужало 5145 людей. Найбільше – на Івано-Франківщині (1040).
Учора українські служби зареєстрували 121 смерть. Загальна кількість летальних випадків – 17 702.
26.12.2020