Зеленський: Всі чекають, коли посадять Порошенка.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що присутність Олега Татарова на керівних посадах жодним чином не свідчить про корумпованість влади. Бо якщо Татаров і припустився корупційного проступку, то ще до співпраці зі Зеленським.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Кримінальна справа [щодо Олега Татарова] стосується 2017 року. Я не був тоді Президентом, він не працював в Офісі [Президента]. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто", – ображається керівник держави.

Володимир Зеленський запевняє: щойно зʼявилися новини про Татарова, він викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти". Але Єрмак зі Зеленським з'ясували: йдеться про 2017-й.

"Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували", – сказав Зеленський.

Президент поки що задоволений роботою генеральної прокурорки. Жалкує, що її успіхи намагаються перекрити гучними звинуваченнями.

"Так, вона повинна прийти з результатами. Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутчиків" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять наче про Єрмака – тому не дуже цікаво", – кривиться керівник держави.

Відповідаючи на питання про кримінальну справу Венедіктової щодо Петра Порошенка, Зеленський сказав: "Я не маю права їй так говорити. Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обовʼязково буде. Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають. Є три підозри військовопосадовцям, які входять до топ військових країни. Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка".