На Львівщині запрацював один із найпотужніших радіотелескопів Європи.

 

У Центрі космічних досліджень та зв'язку біля Золочева на Львівщині ввели в експлуатацію оновлений радіотелескоп РТ-32. Протягом попередніх двох років українські фахівці модернізовували радянську антену МАRК-4В, на базі якої і створили радіотелескоп сантиметрового діапазону довжин хвиль РТ-32. За оцінками фахівців, це один із найкращих радіотелескопів на території України і Східної Європи.

 

Фото https://dilo.net.ua

 

«Зараз телескоп РТ-32 модернізували і використовують у наукових цілях. Направивши цей телескоп у будь-яку точку галактики чи на певне сузір’я, на відповідних частотах можна спіймати сигнал. Це означає, що там є хімічна сполука. Чи, наприклад, вода. А це взагалі ознака того, що там може бути життя. Або спостерігати народження зорі», – розповів начальник Центру космічних досліджень та зв'язку Віктор Ожінський.

 

За його інформацією, радіотелескоп РТ-32 – універсальний, сконструйований так, щоб приймати інформацію на всіх діапазонах хвиль, які доступні і проникають із космічних просторів на Землю. Зараз радіотелескоп працює у двох діапазонах: 6,3 та 1.35 см, а після введення в дію приймальної апаратури діапазону 3 см функціонуватиме у трьох одночасно. У планах фахівців також розробити і встановити паралельну приймальну систему в діапазоні 18 см, що дозволить розширити діапазон частот, де ведуться одночасні спостереження астрофізичних об’єктів будь-якого типу.

 

Цей телескоп дозволяє працювати над вирішенням фундаментальних задач астрофізики, наприклад досліджувати дуже далекі об’єкти – квазари. Також він відкриває широкі можливості моніторингу космічного простору для практичних повсякденних цілей, вважає вчена-астрофізик, доцент Інституту геодезії університету «Львівська політехніка» Любов Янків-Вітковська.

 

«Цей телескоп, окрім фундаментальних задач, дає можливість моніторити космічний простір, управляти супутниками, які використовуються для цивільних задач. Зараз зв’язок працює за допомогою супутникових технологій, а робота радіотелескопа дає можливість створити на Західній Україні комплекс моніторингу космічних засобів різного типу з високою точністю», – зазначила вона у коментарі «Радіо Свобода».

 

Фото https://dilo.net.ua

 

У 2021 році фахівці Центру космічних досліджень та зв'язку планують під’єднати радіотелескоп РТ-32 до європейської мережі РНДБ (радіоінтерферометрія з наддовгою базою). У 2023 році РТ-32 буде сумісним із засобами РНДБ-мережі США (VLBA), Європи (EVN) і зможе ввійти до числа провідних радіоастрономічних інструментів Європи.

 

У планах працівників Центру космічних досліджень та зв'язку також і модернізація другої антени КТНА-200, яку встановили тут ще за радянських часів.

 

«Наразі плануємо з КТНА-200 створити радари і станцію керування для дослідження космічного сміття, для використання у космічних місіях. Зараз є програми дослідження Місяця, Марса, інші міжнародні програми. Її ще можна і потрібно використовувати», – повідомив Віктор Ожінський.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

Центр космічних досліджень біля Золочева був збудований у 1974 році і працював як таємний об’єкт для забезпечення зв’язку між керівниками СРСР і США у рамках програми міжнародного співробітництва «Союз-Аполлон».

Тут встановили 25-метрову антену КТНА-200, американці надали апаратуру для забезпечення телефонного зв’язку, телевізійних трансляцій. Паралельно працівники КДБ використовували її для перехоплення службової інформації.

1986 року в центрі встановили 32-метрову антену MARK-4B, яку розробила японська компанія NEC. Обидві антени працювали до 2009 року.

Центр космічних досліджень та зв'язку на Львівщині почав працювати з 2017 року.

25.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Гордість української графіки — Нарбут
Оксана Левицька
Сто років тому вже готували видання, присвячене творчості Нарбута, проте надрукували його лише 1933 року, а позаяк більшість авторів були репресовані, то наклад знищили. За кількома вцілілими неповними примірниками 2020 року збірник вдалося відновити.
24.12.20 | | Штука
Натхненні театром
Львівська опера представила художні твори студентів Львівської національної академії мистецтв: їхні найяскравіші враження від оформлення інтер'єру театру, а також рефлексії від перегляду поновленого балету «Створення світу».
24.12.20 | | Штука
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми станемо свідками «жорсткого» Brexit, який, своєю чергою, може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20 | | У світі
Пролітаючи над:... архів у Бернардинському монастирі
Ігор МАРТИНІВ
З нагоди Дня архіваріусів наше сьогоднішнє відео – про будівлю, в якій розташований один із найстаріших і найбагатших архівів сучасної України. 
24.12.20 | | Галичина
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Ad hominis gloriam
Мирослав Трофимук
Він мав виразний педагогічний талант. Хоча інколи не витримував і сумно промовляв: «З тими філологами тєжко». Дев'ять днів без Ігоря Кульчицького
23.12.20 | | Галичина
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука
Несамовиті оргії давнього Львова
Юрій Винничук
Львів'янки мусили протискатися між дамульками: «Ади-во, як ся франца вибрала! Накрутила куркоцьонґів, напацькала варґи і думає, жи ліпша!» 
23.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.