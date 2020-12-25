На Львівщині запрацював один із найпотужніших радіотелескопів Європи.

У Центрі космічних досліджень та зв'язку біля Золочева на Львівщині ввели в експлуатацію оновлений радіотелескоп РТ-32. Протягом попередніх двох років українські фахівці модернізовували радянську антену МАRК-4В, на базі якої і створили радіотелескоп сантиметрового діапазону довжин хвиль РТ-32. За оцінками фахівців, це один із найкращих радіотелескопів на території України і Східної Європи.

Фото https://dilo.net.ua

«Зараз телескоп РТ-32 модернізували і використовують у наукових цілях. Направивши цей телескоп у будь-яку точку галактики чи на певне сузір’я, на відповідних частотах можна спіймати сигнал. Це означає, що там є хімічна сполука. Чи, наприклад, вода. А це взагалі ознака того, що там може бути життя. Або спостерігати народження зорі», – розповів начальник Центру космічних досліджень та зв'язку Віктор Ожінський.

За його інформацією, радіотелескоп РТ-32 – універсальний, сконструйований так, щоб приймати інформацію на всіх діапазонах хвиль, які доступні і проникають із космічних просторів на Землю. Зараз радіотелескоп працює у двох діапазонах: 6,3 та 1.35 см, а після введення в дію приймальної апаратури діапазону 3 см функціонуватиме у трьох одночасно. У планах фахівців також розробити і встановити паралельну приймальну систему в діапазоні 18 см, що дозволить розширити діапазон частот, де ведуться одночасні спостереження астрофізичних об’єктів будь-якого типу.

Цей телескоп дозволяє працювати над вирішенням фундаментальних задач астрофізики, наприклад досліджувати дуже далекі об’єкти – квазари. Також він відкриває широкі можливості моніторингу космічного простору для практичних повсякденних цілей, вважає вчена-астрофізик, доцент Інституту геодезії університету «Львівська політехніка» Любов Янків-Вітковська.

«Цей телескоп, окрім фундаментальних задач, дає можливість моніторити космічний простір, управляти супутниками, які використовуються для цивільних задач. Зараз зв’язок працює за допомогою супутникових технологій, а робота радіотелескопа дає можливість створити на Західній Україні комплекс моніторингу космічних засобів різного типу з високою точністю», – зазначила вона у коментарі «Радіо Свобода».

Фото https://dilo.net.ua

У 2021 році фахівці Центру космічних досліджень та зв'язку планують під’єднати радіотелескоп РТ-32 до європейської мережі РНДБ (радіоінтерферометрія з наддовгою базою). У 2023 році РТ-32 буде сумісним із засобами РНДБ-мережі США (VLBA), Європи (EVN) і зможе ввійти до числа провідних радіоастрономічних інструментів Європи.

У планах працівників Центру космічних досліджень та зв'язку також і модернізація другої антени КТНА-200, яку встановили тут ще за радянських часів.

«Наразі плануємо з КТНА-200 створити радари і станцію керування для дослідження космічного сміття, для використання у космічних місіях. Зараз є програми дослідження Місяця, Марса, інші міжнародні програми. Її ще можна і потрібно використовувати», – повідомив Віктор Ожінський.