ЄУ переманюватиме американських науковців, яким скоротили фінансування у США.

Міністри науки і досліджень Євроунії мають намір підготувати відповідний план.

 

 

Група європейських країн розробляє стратегію рекрутингу американських науковців у відповідь на скорочення у сфері освіти та досліджень у Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Politico з покликом на листа країн-ініціаторів, адресованого європейській комісарці з інновацій Катерині Захарієвій.

 

Уряди дванадцяти країн заявили у листі до Єврокомісії, що Європейській Унії потрібен «бум привабливості», щоб залучити таланти з-за кордону, «які можуть постраждати від втручання в дослідження та невпинних і жорстоких скорочень фінансування». Лист підписали Німеччина, Франція, Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія, Латвія, Іспанія, Словенія, Греція, Болгарія та Румунія.

 

Серед пропозицій, як залучити дослідників, – цільове фінансування, імміграційна структура та зміцнення партнерських відносин з «іншими провідними науковими країнами». Видання зазначає, що США безпосередньо в листі не називається, але прочитуються «явні натяки» на ситуацію у сфері американської освіти та науки. «Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена ​​під загрозу будь-де та будь-коли», – йдеться в тексті послання.

 

Міністр досліджень Франції Філіп Батист (Philippe Baptiste) у коментарі для Politico зазначив: «Необхідно терміново... організуватися, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати».

 

Країни, які підписали лист, хочуть, щоб Єврокомісія організувала зустріч міністрів науки і досліджень Євроунії найближчими тижнями для розробки спільного плану.

 

20.03.2025

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