Ми, тобто людство, дістали у спадок кілька ключів, які нам хтось вкладає в долоні у різний час, наче хоче допустити до відкриття якоїсь таїни, але одночасно обмежуючи простори й межі нашого сприйняття. Схоже на те, що однією рукою вручає ключ, а іншою притримує нас, бо не впевнений, що ми усе вчинимо вірно. Ці ключі – слова, звуки, фарби, геометричні лінії, математичні рівняння – усе з розряду єдиної формули Всесвіту та його безконечних видозмін. Якщо б дотримуватися математичної термінології, то музика Пярта – подібна до теореми Пуанкаре, яку так довго доводили. Один із документальних фільмів про Пярта називається «Навіть, якщо я загублю усе». Це речення, знайдене у щоденникових записах композитора, режисер використав як назву. Фраза на позір і проста, і глибока, якась дуже біблійна, а тому ближча, мені здається, до пояснення стану людини у хвилини відчаю або самотності. У час, коли безмежна туга огортає краї душі, і ти не можеш знайти пояснення цій безнадійності й сумнівам. Так як поезія вимірюється не розміром рядка чи їх кількістю, а глибиною проникнення в словесну матерію, так само музика Пярта при своїй сакральності й мінімалістичних, часто повторюваних, тактах, наче висмикнутий з балтійського повітря пучок пряжі, що зітканий зі звуків і світла. «Навіть, якщо я загублю усе»... яка ж глибока фраза як на наш цинічний час! Перший крок самоусвідомлення приготування до чогось важливого з усвідомлення, що з якогось моменту все, що було в тебе – зникне. Ти залишишся одинцем для якогось важливого процесу втрачання. А як звуками можна розповісти про систему втрат, що супроводжує людство і супроводжує кожну людину зосібна? Для цього потрібен нотний стан партитури, позначений дрібними, як макове зерня, значками. Якось вони та займають свої місця на нотному стані, як глядачі у концертній залі. Мова звуків записується, вона поки що тиша. Її відчитають уста й голос смички, клавіші, бубни, флейти, тромбони, труби, арфи, ґобої, кларнети – уся ця зібрана під одне склепіння оркестра, звалище інструментів, лінії нотного стану, дзьобики нот. Для неї інколи також потрібна зала ґотичної церкви з орґаністом, якого ніде не видно, а латунні труби орґану вилискують і здіймають догори звукову палітру, бо їм, наче порохові, велено під смугою світла спливати догори. Велено й спливають, наповнюючи склепіння роєм звуків. Витрушують хлібні крихти з кишень, наче мандрівники, в надії знайти хоч щось для поживи. Ми відімкнули подарованими нам ключами майже усі жанри та способи висловлюватись в літературі, музиці чи малярстві. Від спрощеного до складного, від аплікативного до роздирання ядер слів, від мовлення від першої особи до експериментування з формою. Кожного разу переоцінка написаного, створеного і намальованого поглиблює наш досвід, але не виключає стану розгубленості перед пошуком отієї формули Всесвіту. Де вона, в чому і яка? Мінімалізм – з мінімальною кількістю нот і звуків, спрощує музичну мову до повторюваності, яка варіюється й неспішно змінюється, переходить з однієї октави в іншу, поволі з усвідомленням призначеної втрати і призначеного часу для звучання. Їй, музиці, так само як і нам, призначеність тривання додає сміливості просуватися нотним станом, з ліній якого звалюються нотні значки, розсівається в повітрі макове зерня їхнього світла. З усього, що Пяртом написано, він сприймається надто точним в своїх устремліннях композитором, тобто з сакральністю біблійних сюжетів, плачів, псалмів, мес. В його композиціях слово і звук торкаються одне одного, стаючи одним, наче складені перед польотом крила метелика. А про що музика Пярта? Це мабуть найважче питання. Тобто, якщо б запитати: а про що Біблія? Переказати, звичайно, можна, але переказ без відчуття й розуміння небагато нам допоможе. Те саме з музикою, і хоча вона накладається на слово, особливо коли це солоспіви, не зрозуміло кому від цього більша користь – словам, які музичні самі по собі, чи звукам, які смислові за своєю природою. Не можна теж сказати, що одноманітність, яку пропонує мінімалізм, – самоціль, а досягнення глибин та висот пізнання меж Всесвіту – дається запросто під час комбінування двох-трьох нот. Після прем’єри Credo, в якому молодий композитор використав біблійні тексти, Пярт на цілих десять років замовкає. Він не пише, а слухає, в основному, григоріанські хорали. «Григоріанський спів навчив мене, яку космічну таємницю приховано в мистецтві комбінування двох, трьох нот». У ті роки він мені уявляється своєрідним музичним схимником, диваком, що підтверджує істину, що процес пізнання завжди талан самітників. Для самітництва, духовного чи музичного, потрібна ще одна важлива умова – тиша. Пярт каже, розмірковуючи про музику тиші, її мінімалістичну естетику, що вміння послуговуватись мінімумом, естетична «бідність», це алгебраїчне спрощення дробів. Отож, від аванґарду до спрощення, але не простоти. Усі Пяртові твори після 1972 року, як відзначають музичні критики, схожі на один покаянний канон. Навіть, якщо я загублю усе... До кого це звернення? Кому адресовано цей схлип? Що означає втратити все? Взагалі композитори доволі часто намагаються писати і пишуть на біблійні теми і сюжети, або ж інтерпретують відомі псалми, хорали, меси чи переписують літургії. До прикладу, на латинський текст Stabat Mater, що приписують ченцеві-фрацишканцеві Якопоне да Тоді, або інший варіант – папі Інокентію ІІІ, створено понад двісті композицій від Вівальді, Шуберта, Дворжака, Пендерецького до Пярта. Для порівняння я переслухав різні інтерпретації. Звичайно, що виконані вони у різній музичній стилістиці. Якщо ж йдеться про Пяртову, то вона позбавлена додаткових музичних деталей, у його звуках немає полови – як на пшеничнім зерні, або луски – як на рибі. Цікаво, що хор і оркестра – це два музичних ряди, що прямують по висхідній лінії віршованого сюжету, то незалежно одне від одного, то взаємопроникаючи, а то наче розбігаючись в різні кути, щоби після них ми підібрали тишу скорботних слів. Власне така всепоглинаюча тиша напливає при кінці твору, тривожачи нас затихаючими схлипами скрипки і наповнюючи простір багатозначними паузами. У Пярта релігійна свідомість за своєю природою амбівалентна: похрещений в дорослому віці у православній традиції, – він, однак, у творчості більш схильний до уживання західних літургійних надбань через григоріанські хорали та музику Баха, яку часто використовує як джерело цитат для своїх творів. У молодому віці, придумавши стиль Tintinnabuli – іншими словами, йому було подаровано один із ключів для розмови з Творцем – Пярт замкнув за собою двері мінімалістичної естетики, щоби перебувати там виключно наодинці – самітником й схимником. Зрештою, схимники обходяться без товариства, бо їм нічого не потрібно, окрім всесвіту слів. У Пярта також всесвіт, але звуків, що напливають космічними хвилями до вух тому, хто готовий втратити все.