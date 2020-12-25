"Подія Різдва об'єднує": Митрополит Епіфаній привітав братів і сестер із празником.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав вірян, котрі дотримуються григоріанського та новоюліанських календарів, із Різдвом.

"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри", – йдеться у вітанні Епіфанія, опублікованому у Facebook.

"Понад два тисячоліття минуло від Різдва Христового, і цей час супроводжувався різноманітними викликами та випробуваннями. Але попри все, ми бачимо, що прихід Сина Божого у цей світ дає можливість людям змінитися на краще. Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, Який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання. Предвічний Бог завжди з нами та робить усе заради нашого блага", – зазначив митрополит київський.

"Подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо в Творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги. З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою", – зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ завершив своє вітання словами: "Щасливого Різдва Христового!"