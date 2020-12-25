За добу в Україні 11,5 тисячі нових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 490 нових захворювань на COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1 012 167.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість виявили в Києві (1038), а також в Одеській (963), Київській (877) та Запорізькій (690) областях.

 

Одужало 15 337 пацієнтів. Найбільше – в Одеській (2247), Київській (1639) областях і в Києві (1208).

 

За добу зафіксували 186 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 17 581.

 

25.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Гордість української графіки — Нарбут
Оксана Левицька
Сто років тому вже готували видання, присвячене творчості Нарбута, проте надрукували його лише 1933 року, а позаяк більшість авторів були репресовані, то наклад знищили. За кількома вцілілими неповними примірниками 2020 року збірник вдалося відновити.
24.12.20 | | Штука
Натхненні театром
Львівська опера представила художні твори студентів Львівської національної академії мистецтв: їхні найяскравіші враження від оформлення інтер'єру театру, а також рефлексії від перегляду поновленого балету «Створення світу».
24.12.20 | | Штука
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми станемо свідками «жорсткого» Brexit, який, своєю чергою, може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20 | | У світі
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука
Несамовиті оргії давнього Львова
Юрій Винничук
Львів'янки мусили протискатися між дамульками: «Ади-во, як ся франца вибрала! Накрутила куркоцьонґів, напацькала варґи і думає, жи ліпша!» 
23.12.20 | | Дискурси
221-ий том в інтер’єрі
Мирослав Трофимук
CCXXI том Записок НТШ – це перший том, який знову був опублікований в Україні, у Львові упродовж 1990–91 року. Персональна історія.
23.12.20 | | Минуле
Паліативне кохання
Ганна Улюра
 Популярна література сприяє нашій соціалізації, робота у неї така – давати готові рецепти для складних комунікативних ситуацій. Особливо, коли буденні практики просто не готові вмістити глобальність помирання.
22.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.