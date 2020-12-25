За добу в Україні 11,5 тисячі нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 490 нових захворювань на COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1 012 167.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість виявили в Києві (1038), а також в Одеській (963), Київській (877) та Запорізькій (690) областях.

Одужало 15 337 пацієнтів. Найбільше – в Одеській (2247), Київській (1639) областях і в Києві (1208).

За добу зафіксували 186 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 17 581.