За добу в Україні 11,5 тисячі нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 490 нових захворювань на COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1 012 167.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість виявили в Києві (1038), а також в Одеській (963), Київській (877) та Запорізькій (690) областях.
Одужало 15 337 пацієнтів. Найбільше – в Одеській (2247), Київській (1639) областях і в Києві (1208).
За добу зафіксували 186 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 17 581.
25.12.2020