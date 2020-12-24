Детективи НАБУ вручили повістку голові Окружного суду Вовку.

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили голові Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила пресова служба НАБУ.

На відео, яке опублікували в НАБУ, суддя Вовк без верхнього одягу біжить по засніженому тротуару, а детектив зачитує йому вимогу прийти на засідання суду 5 січня.

У кінці відео Вовк викинув повістку зі своєї автівки і втік.

Повістку йому вручили під час святкування, яке організував колишній народний депутат, президент одного з юридичних вищих навчальних закладів.

Крім Вовка, на святкуванні були присутні голова та судді Конституційного Суду України, які мають "статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів".

Згідно з інформацією "Української правди", йдеться про щорічний новорічний корпоратив на базі Інституту інтелектуальної власності, директором котрого є колишній "регіонал" Сергій Ківалов. Традиційно на корпоратив приходять судді КС Віктор Кривенко та Віктор Городовенко; був і глава КС Олександр Тупицький.

Вовк понад три місяці не з'являвся на засіданні суду, на якому йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК.

У НАБУ повідомили, що через його неявку до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання: "Генпрокурор без будь-яких причин та пояснень їх не підписала і не скерувала до ВРП".

Відзначається, що 23 грудня Вовк укотре "продемонстрував зневажливе ставлення до вимог закону – не з’явився до ВАКС, де мало відбуватися судове засідання з обрання йому запобіжного заходу".

Суд відклав засідання до 5 січня 2021 року. Початок – о 09:30.

У бюро вважають абсурдною ситуацію, коли голова суду ігнорує виклики до іншого суду та використовує свій імунітет, щоб ухилитися від кримінальної відповідальності.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими.